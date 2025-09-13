На территории промпредприятия в Пермском крае упал беспилотник ВСУ

Промышленное предприятие в городе Губаха Пермского края подверглось атаке БПЛА. Объект работает в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет. «Безопасности жителей ничего не угрожает»,— написал глава региона в Telegram-канале. Он заверил, что ситуация на контроле.

13 сентября атаке ВСУ также подверглось предприятие в граничащем с Пермским краем Башкортостане. Дрон упал на территории завода «Башнефти». В результате произошел пожар.