На заводе «Башнефти» в Уфе произошел пожар из-за падения БПЛА

Предприятие «Башнефти» в Башкортостане подверглось атаке беспилотников. Один БПЛА упал на территории завода. В результате произошел пожар, сообщил глава республики Радий Хабиров.

Сотрудники охраны предприятия пытались сбить обнаруженный дрон. Использовалось крупнокалиберное стрелковое оружие. Беспилотник удалось повредить. Жертв и пострадавших нет.

«Производственная площадка получила незначительные повреждения»,— написал глава региона в Telegram-канале. Специалисты ликвидируют возгорание. Затем был сбит еще один дрон. Последствия его падения уточняются.

Все службы приведены в боевую готовность. На месте работают правоохранительные органы, руководство «Башнефти» и представители Минэкологии.