На расширение северного полукольца ЕКАД направят дополнительно 170 млн рублей

Власти Свердловской области выделят из бюджета дополнительные 170 млн руб. на расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), сообщил врио губернатора Денис Паслер в своем Telegram-канале. «Средства нужны, чтобы учесть все пожелания жителей: в проект добавили съезды к садам "Прогресс" и "Звездочка", проезды еще к нескольким садам, новые путепроводы»,— пояснил он.

Господин Паслер добавил, что на реконструируемом участке появятся две автобусные остановки с надземным пешеходным переходом, уличным освещением и тротуаром. «Интенсивность движения транспорта в районе 10-го км ЕКАД в последние годы выросла с 30 до 40 тыс. автомобилей в сутки. На первом этапе реконструкции участка с 10-го по 24-й км дорожники расширят проезжую часть до шести полос. Работы уже идут хорошими темпами»,— заверил врио губернатора.

Ранее, в июле, Денис Паслер заявил об увеличении финансирования проекта расширения северного полукольца ЕКАД с запланированных 600 млн руб. до 2,7 млрд руб. «Возможны изменения в конце года, чтобы ускорить реализацию этого проекта. Свердловской области, жителям и компаниям это нужно»,— сказал тогда он.

Власти Свердловской области планируют реализовать проект по модернизации всей ЕКАД и строительства новых участков трассы до 2061 года. В правительстве региона стоимость работ оценивают в 258 млрд руб. В мае «Уральская специальная проектная компания» (УСПК) и «Свердловскавтодор» приняли участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения по реконструкции ЕКАД. Минимальные инвестиции частных компаний должны составить 54,2 млрд руб.

Василий Алексеев