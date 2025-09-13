Reuters: в Европе обеспокоены сдержанной реакцией Трампа на БПЛА в Польше

Европейские союзники США по НАТО встревожены сдержанной реакцией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на инцидент с дронами в Польше. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам собеседников агентства, в Европе разочарованы отказом Дональда Трампа публично привлечь Россию к ответственности за нарушение воздушного пространства Польши. В прошлом подобный случай вызвал бы немедленное вмешательство США, считают источники Reuters.

Кроме того, союзники США недовольны тем, что Вашингтон не участвовал в отражении атаки. Американская сторона объяснила это тем, что тогда ответственность за польское воздушное пространство несли Нидерланды.

Инцидент произошел в ночь на 10 сентября. Польские власти заявили как минимум о 19 БПЛА, нарушивших воздушное пространство республики. Несколько беспилотников были сбиты. По версии польской стороны, БПЛА принадлежали России.

Минобороны РФ заявило, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. Дональд Трамп допустил, что дроны могли попасть в Польшу по ошибке. Власти Польши не согласились с такой оценкой.

