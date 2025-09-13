Прокуратура Грузии обвинила экс-министра обороны в злоупотреблении полномочиями

Генпрокуратура Грузии предъявила задержанному экс-главе Минобороны Джуаншеру Бурчуладзе обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов. По версии ведомства, чиновник нарушил закон для «получения средств к существованию для себя и своего родственника».

Фото: Министерство обороны Грузии

По данным Антикоррупционного агентства, в 2023 году по указанию господина Бурчуладзе его заместитель и экс-начальник департамента закупок Минобороны «создали неконкурентную среду» при покупке магнитно-резонансного томографа для военного госпиталя. Они действовали в сговоре с неназванным родственником министра. В итоге цена томографа была завышена: вместо 2 606 271 лари ($968,8 тыс.) его купили за 3 940 000 лари ($1,46 млн).

Кроме того, утверждает прокуратура, в январе 2025 года экс-министр вместе с женой купил в Испании участок с домом за €544 тыс. Законное происхождение этой суммы неизвестно, и в целях ее сокрытия в 2024 году между женой чиновника обороны и третьим лицом был заключен фиктивный договор купли-продажи недвижимости. Также Джуаншеру Бурчуладзе не указал этот участок в декларации об имуществе, тем самым легализовав доход на сумму 1 593 212 лари ($592 тыс.).

Джуаншер Бурчуладзе возглавлял министерство обороны Грузии с 2021 по 2024 год. Бывшего министра задержали 11 сентября. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.