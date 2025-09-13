Путин: Россия должна остаться среди лидеров в освоении космоса

Необходимо сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в освоении и изучении космоса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в концертном зале «Зарядье» в Москве. Там проходит празднование Дня города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня Владимир Путин открыл в столице Национальный космический центр (НКЦ) — новую штаб-квартиру «Роскосмоса». В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и первый вице-премьер Денис Мантуров.

Господин Баканов рассказал, что в новом НКЦ будет находиться центр управления полетами Российской орбитальной станции. В лабораториях планируется проектирование новой космической техники с применением искусственного интеллекта. Центр занимает площадь в 280 кв. м и включает трехгранную 47-этажную башню высотой 288 м со шпилем, а также несколько корпусов от восьми до десяти этажей.