Путин: Россия ведет справедливую и праведную борьбу

Президент России Владимир Путин поблагодарил москвичей за их вклад в «общую, справедливую, праведную борьбу». Он указал на их готовность сражаться и трудиться во имя отечества.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



«Сотни московских специалистов, врачи, работники специальных служб, строители, управленцы ежедневно оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии»,— сказал господин Путин на выступлении в концертном зале «Зарядье» в Москве.

Также глава государства поблагодарил команду мэра Москвы Сергея Собянина. Она, по словам президента, добивается результатов, правильно расставляя приоритеты.