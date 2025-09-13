Путин: команда Собянина правильно расставляет приоритеты и достигает результатов

Команда мэра Москвы Сергея Собянина добивается результатов, правильно расставляя приоритеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в концертном зале «Зарядье» в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы удается выбирать самое главное, вот на этом и сосредоточивают внимание — и добиваются результатов»,— сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин добавил, что Москва формирует особую и уникальную атмосферу настроения в городе. По его словам, в столице хочется жить, учиться, работать и иметь свое дело, а также гордиться прошлым и уверенно идти вперед вместе со всей страной.