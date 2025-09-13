Путин назвал Москву «крепким тылом» для российской армии

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. Он заявил о большом вкладе москвичей в проведение военной операции на Украине. По его словам, «десятки тысяч» жителей столицы «доблестно сражаются на передовой».

«Москва стала крепким тылом армии России. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах»,— сказал господин Путин (цитата по ТАСС).

Президент добавил, что «сотни московских специалистов», в том числе врачей, строителей и управленцев, оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в зоне военной операции находятся около 90 тыс. москвичей. По его словам, в эту цифру входят и мобилизованные, и те, кто пошел по контракту. Он также рассказал, что с 2026 года Москва займется восстановлением районов Донецка.