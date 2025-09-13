Врачи спасли сочинца — героя спецоперации «Труба» в Курской области

Новосибирские врачи Центра имени Мешалкина провели сложную операцию по восстановлению аорты 43-летнему участнику спецоперации «Труба» Дмитрию из Сочи, награжденному орденом Мужества за освобождение Курской области, сообщает пресс-служба НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина.

Вместе с товарищами он прошел по подземным коммуникациям 16 километров в условиях нехватки воздуха и воды.

После выполнения задания мужчина получил тяжелое минно-взрывное ранение. Выжить ему помогли военные медики. Позже при реабилитации врачи обнаружили у героя острое расслоение аорты, которое представляло смертельную опасность.

Хирургическая бригада фактически полностью заменила пациенту аорту. Бойцу выполнили протезирование восходящего отдела, всей дуги и нисходящего отдела аорты с использованием гибридного протеза. Такую конструкцию врачи называют «замороженный хобот слона».

Лия Пацан