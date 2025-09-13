На Камчатке снята угроза цунами

Опасность цунами для берегов Камчатки миновала, сообщила пресс-служба краевого МЧС. Подхода волны вблизи населенных пунктов зафиксировано не было, отметили в ведомстве.

МЧС объявило угрозу цунами в 6:30 мск, после того, как в регионе началось землетрясение магнитудой 7,4. Информации о разрушениях не поступало.

Из-за подземных толчков председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призывала следить за безопасностью на сегодняшнем голосовании. Также она допустила полное закрытие избирательных участков на Камчатке.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Потрясающая Камчатка».