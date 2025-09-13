Потрясающая Камчатка

У берегов Камчатки произошло новое мощное землетрясение. На пике магнитуда составила 7,4, сообщает МЧС. Эпицентр находился в 100 километрах от Петропавловска-Камчатского. После подземных толчков ведомство объявило угрозу цунами — до берегов могли доходить волны метровой высоты. Позже ее отменили. Землетрясение зафиксировали и в Геологической службе США, они оценили магнитуду в 7,5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Из-за угрозы цунами местным жителям пришлось покинуть берег полуострова, рассказала “Ъ FM” Анастасия, она оказалась неподалеку от эпицентра: «Мы с супругом находились на берегу океана в 100 км от города, собирали бруснику. В какой-то момент почувствовали колебания земли.

Я сначала подумала, что резко встала, и голова закружилась. Смотрю, а у мужа такая же реакция. Он говорит: «"Тебе не кажется, что трясет? " Толчки усиливались, казалось, что вся литосферная плита движется вправо-влево. Когда находишься в помещении, вокруг трясутся стены, шкафы, все. Но находясь на улице, мы испытали шок.

Трудно было поверить, что земля может так сильно качаться или трястись.

Немножко испугались, на самом деле. Знаем, что после землетрясения возможно цунами. До воды было где-то метров 100-200. Возникла мысль, что надо быстро уезжать с пляжа. Машина тоже достаточно сильно раскачивалась. В ней было понятно, что трясет очень даже неплохо. И мысли о том, что происходит в городе, вызывали тревогу. Многие люди, которые находились на берегу, тоже стали собирать свои вещи, ягоды и двигаться в сторону города, подальше от воды».

Власти Камчатского края перевели местные службы в режим повышенной готовности, после волны афтершоков они осмотрят жилые дома, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. Большинство жителей Петропавловска-Камчатского уехали в пригород и не ощутили на себе последствия землетрясения, говорит главный редактор газеты «Камчатское время» Евгений Сиваев: «Ощущаемость была разная. В Петропавловске-Камчатском ощущали от 4 до 5. В соседних городах где-то даже было ближе к 6. Я находился в этот момент за городом, на даче. Даже в теплице раскачивались фонари и кусты.

В городе, соответственно, побилась посуда у многих людей, попадала с полок. К этому все тоже привыкли. Несмотря на то, что толчок продолжался минуты, наверное, две, люди не находились в такой панике, как в июле. В июле все-таки было сильнее. Мы уже к этому привыкли. Так как сегодня выходной, многие, конечно, были на даче. И тут так совпало, что у нас еще проходили выборы. Ни один избирательный участок не закрылся.

Любые повреждения и состояние жилого фонда ответственные структуры будут проверять в течение недели-двух. В любом случае, какие-то трещины где-то пошли. Но не более того. Ничего не упало, не разрушилось. Единственное, есть угроза цунами, но считается, что если оно и подойдет к нам, то будет примерно 1,2 м заплесков. То есть это совершенно не критично, если, конечно, какие-то туристы или рыбаки не поставили палатки свои или станы прямо на линии прибоя. Угрозы населенным пунктам нет.

Не отпугнет ли туристов новая волна афтершоков? На Камчатке сейчас много путешественников. Несмотря на землетрясение 30 июля, в группе из 20 человек отказались только двое. А те, кто приехал и ощутил, были даже очень рады».

Серия афтершоков продолжается на полуострове больше месяца. В конце июля на полуострове случилось землетрясение магнитудой 8,8, его назвали сильнейшим за последние 70 лет. Подземные толчки разбудили вулканы Ключевская сопка и Крашенинникова, последний не извергался около 500 лет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов