Памфилова призвала избирком Камчатки обеспечить безопасность на голосовании

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала избирком Камчатки обеспечить безопасность избирателей из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло в регионе. Об этом она заявила на брифинге в информационном центре ЦИК России.

«Все-таки не рискуйте. Если службы предупреждают, что может быть что-то существенное, конечно, тогда лучше самим покинуть (избирательные участки.—“Ъ”), обеспечить эвакуацию избирателей», — сказала госпожа Памфилова (цитата по ТАСС). Она добавила, что в случае необходимости нужно быть готовыми к полному закрытию избирательных участков на Камчатке.

По словам главы ЦИК, землетрясение не повлияло на организацию и проведение выборов в регионе. Она отметила, что накануне явка на 15:00 составила более 28% от общего числа избирателей.

Сегодня на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,4 в эпицентре. Была объявлена угроза цунами. Информации о разрушениях на данный момент нет.