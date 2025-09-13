Пожароопасность пятого класса введена в 18 районах Ростовской области

В Ростовской области чрезвычайная пожароопасность 5 класса объявили в 18 районах региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Так, 13 и 14 сентября максимальный уровень опасности ожидается в следующих муниципалитетах: Азовский, Боковский, Волгодонской, Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Каменский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Орловский, Ремонтненский, Советский, Цимлянский и Чертковский районы и города Азов, Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.

Высокая пожароопасность (4 класс) установили в 16 муниципалитетах: Верхнедонской, Шолоховский, Красносулинский, Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский, Константиновский, Усть-Донецкий, Октябрьский и Родионово-Несветайский районы и города Гуково, Зверево, Шахты и Новошахтинск.

На остальной территории области 2-3 классы пожароопасности.

Мария Хоперская