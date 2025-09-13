Аргентина готова рассмотреть отправку вооруженных сил на Украину

Аргентина может рассмотреть отправку вооруженных сил на Украину в рамках мирной инициативы, если получит соответствующий запрос. Об этом в интервью РБК сообщил посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

«Если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность»,— сказал дипломат.

По словам посла, президент Аргентины Хавьер Милей хочет, чтобы в регионе был мир и противоречия урегулировали без применения силы. Господин Виейра считает, что в процесс урегулирования должна быть вовлечена ООН.

4 сентября в Париже прошла встреча лидеров свыше 30 стран, объединенных так называемой коалицией желающих. Их задачей было окончательно договориться о гарантиях безопасности для Украины. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что свои войска на Украину после наступления перемирия или мира готовы отправить 26 стран. По данным Bild, Германия от возможной отправки войск отказалась.

