Bild: Германия отказалась от возможной отправки войск на Украину

Власти Германии больше не рассматривают отправку немецких войск на Украину в качестве одной из гарантий безопасности, пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве страны.

По словам собеседников издания, в случае прекращения боевых действий между Россией и Украиной Германия видит свою роль в оказании финансовой и военной поддержки Киева. Речь идет о подготовке военнослужащих, развитии оружейного производства на Украине совместно с немецкими компаниями.

По информации Bild, власти Германии прекратили обсуждать вариант с отправкой войск на Украину из-за отказа США размещать военный контингент на территории страны.

