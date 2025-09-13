Минобороны: российские ПВО за сутки сбили 340 дронов и три снаряда HIMARS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 340 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Также силы ПВО за сутки уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, следует из публикации.

В ночь на 13 сентября российские силы ПВО сбили 42 БПЛА. При ударе по территории Белгородской области пострадала мирная жительница: она получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения.