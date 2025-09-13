ХК «Сочи» переиграл ЦСКА

«Леопарды» одержали вторую победу регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. На матче присутствовал 12001 зритель – это новый клубный рекорд посещаемости для южной команды.

Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Место на последнем рубеже у «Сочи» занял вратарь Павел Хомченко, который ранее выступал в составе ЦСКА. В первом периоде команды сыграли на равных, о чем свидетельствовал и счет на табло – 0:0. Во втором игровом отрезке сочинцы владели инициативой, перебросали соперника (9:4), что вылилось в забитый гол в ворота москвичей. С передач Антона Малышева и Максима Березина отличился Даниил Сероух.

В заключительной двадцатиминутке гости усилили натиск на ворота хозяев, но последнее слово в матче сказали сочинцы. С передачи Трой Джозефса шайбу в пустые ворота соперника отправил Уильям Биттен. В итоге победа «Сочи» со счетом 2:0.

После трех матчей «леопарды» имеют в активе четыре очка и занимают пятое место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 14-го сентября на своем льду с челябинским «Трактором». Будущий соперник с четырьмя очками идет на втором месте в Восточной Конференции.

Евгений Леонтьев