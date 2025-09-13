Явка на выборах в Сочи составила 23,5%

В Сочи явка избирателей по итогу первого дня голосования составила 23,5%, сообщили в избирательной комиссии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Вчера самыми активными на избирательных участках были именно первые часы. Явка по итогу первого дня составила порядка 23,5%. Выборы проводятся в течение трех дней. На курорте подготовлено 243 избирательных участка. Кроме того, члены избирательных комиссий выезжают к гражданам для проведения голосования на дому»,— рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Приморская города Сочи Валентина Ткачева.

По данным регионального избиркома, общая явка избирателей в регионе составила 30,2%. В крае работают 2842 избирательных участка.

Выборы губернатора Краснодарского края и депутатов Городского Собрания Сочи в 2025 году назначены на 12, 13 и 14 сентября включительно.

Лия Пацан