Правительство одобрило наделение Минкульта правом расследовать теневой прокат

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила поправки в статьи 4.5 и 28.7 КоАП. Они позволяют Минкульту проводить собственные расследования нарушений по показу фильмов без прокатного удостоверения, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в Белом доме и источник, близкий к комиссии.

По данным издания, Минкульту для выяснения обстоятельств дел по теневому прокату не хватает установленных законом сроков и поступивших сведений. Как сообщил газете председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, из 361 выявленных в 2022-2024 годах нарушений 85 было закрыто из-за истечения срока давности, а 29 дел прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Пиратские версии голливудских кинолент начали активно показывать в кинотеатрах России после 2022 года, когда крупные американские студии прекратили работу на российском рынке. В июне этого года Cinemaplex сообщило о сокращении российского рынка теневого проката. По данным издания, его сборы в июне упали на 31% год к году (до 340 млн руб. против 495 млн руб.). Посещаемость таких сеансов снизилась на 40%. Их доля в общем потоке зрителей сократилась с 18,1% до 9,5%.