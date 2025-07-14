Сборы российских кинотеатров побили в июне четырехлетний рекорд

Кассовые сборы в российских кинотеатрах в июне достигли 3,2 млрд руб., показали данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомился «Ъ». Это лучший результат за последние четыре года. Посещаемость составила 8,7 млн зрителей, а средняя цена билета выросла на 26% год к году — до 413 руб. (годом ранее общие сборы за июнь были 2,2 млрд руб.).

Лидером проката стал российский фильм «На деревню дедушке» (425 млн руб.). На втором месте — американская «Балерина» (386 млн руб.), на третьем — совместный проект США и Финляндии «Материалистка» (200,4 млн руб.).

Параллельно резко сократился рынок альтернативного («теневого») проката. По данным Cinemaplex, его сборы в июне упали на 31% год к году (до 340 млн руб. против 495 млн руб.). Посещаемость таких сеансов снизилась на 40%. «Их доля в общем потоке зрителей сократилась с 18,1% до 9,5%, лишь каждый десятый теперь выбирает неофициальный контент»,— отмечает издание.

Как и в 2024 году, неофициальные зарубежные релизы (например, «Сколько весит облако?» и «Три добрых дела») часто демонстрировались под видом короткометражек. Сборы одного из лидеров этой ниши, «Край вдохновения», составили 53,9 млн руб. при 123 тыс. зрителей.

Подробности читайте в материале «Ъ» «Месяц горячего проката».