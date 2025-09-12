Тимуру Иванову добавили обвинение в незаконном хранении оружия

Следствие предъявило обвинение бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в незаконном хранении и изготовления оружия, сообщает «Ъ». Следствие утверждает, что при обыске у фигуранта найдена незарегистрированная копия револьвера Colt Военно-морского флота США образца 1851 года 44-го калибра. Также у экс-замминистра обнаружены два охотничьих девятимиллиметровых карабина Makarov и «Тень», переделанные в обрезы.

Кроме того, Тимуру Иванову предъявлено окончательное обвинение по трем эпизодам получения взяток на 1,3 млрд руб. В июле Мосгорсуд признал Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова виновными в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц».

Речь идет о периоде, когда Тимур Иванов был руководителем АО «Оборонстрой», а Антон Филатов возглавлял подведомственное Минобороны ООО «Оборонлогистика». По данным следствия, было похищено более 216 млн руб. Экс-замминистр приговорен к 13-ти, а Антон Филатов — к 12 с половиной годам колонии общего режима. Оба фигуранта вину не признали.

