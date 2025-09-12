Тимуру Иванову предъявили обвинение по трем эпизодам взяток на 1,3 млрд рублей

Следствие предъявило окончательное обвинение бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по трем эпизодам получения взяток на 1,3 млрд руб, сообщает «Ъ». Ему также предъявлено обвинение в легализации денег.

1 июля Мосгорсуд признал Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова виновными в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц».

Речь идет о периоде, когда Тимур Иванов являлся руководителем АО «Оборонстрой», а Антон Филатов возглавлял подведомственное Минобороны ООО «Оборонлогистика». По версии следствия, было похищено более 216 млн руб.

Экс-замминистра приговорили к 13-ти, а Антона Филатова — к 12 с половиной годам колонии общего режима. Им также назначили штрафы в размере 100 млн и 25 млн руб. соответственно. Фигуранты вину не признали.