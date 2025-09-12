ЕС снял персональные санкции с одного человека из российского списка

Совет Евросоюза не продлил персональные санкции в отношении одного физического лица, которые были введены «за подрыв или угрозу территориальной целостности» Украины. Его имя Совет не уточняет, оно станет известно позже, сообщила пресс-служба европейского ведомства.

Несколько дней назад суд ЕС снял санкции с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Совет ЕС оплатит судебные издержки и возместит расходы, которые понес господин Пумпянский за весь период санкций — то есть, с 2022 года.

Сегодня Совет продлил персональные санкции в отношении 2,5 тыс. физических и юридических лиц. 15 сентября ЕС представит 19-й пакет антироссийских санкций, говорил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро