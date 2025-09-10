Суд ЕС снял санкции с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского

Европейский суд в Люксембурге снял санкции с бизнесмена Дмитрия Пумпянского и отменил продление ограничений до 15 сентября 2025 года. Совет ЕС оплатит судебные издержки и возместит расходы, которые понес господин Пумпянский за весь период санкций.

Бизнесмен Дмитрий Пумпянский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бизнесмен Дмитрий Пумпянский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дмитрий Пумпянский входил в совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) и был президентом группы «Синара». После включения в санкционные списки ЕС господин Пумпянский покинул ТМК и «Синару». Из совета директоров ТМК тогда вышел и его сын Александр.

В апреле Суд ЕС аннулировал очередное продление санкций в отношении российского бизнесмена, а также его супруги Галины и сына Александра.

В июне 2024 года Дмитрий Пумпянский выиграл аналогичное дело по иску к Совету ЕС. Предприниматель остается под санкциями США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

Ограничительные меры против господина Пумпянского ЕС ввел в 2022 году. После этого для семьи миллиардера были введены запреты на въезд в ЕС и замораживание активов. Решение обосновали тем, что действия бизнесмена «подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Дмитрий Пумпянский оспаривал свое включение в санкционный список. Он заявлял, что решение в том числе нарушает Хартию об основных правах.