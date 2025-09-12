Минкульт будет запрещать прокат фильмов при дискредитации традиционных ценностей

Минкульт России не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Это следует из проекта ведомства.

Кроме того, министерство сможет менять возрастную маркировку в прокатных удостоверениях фильмов. В случае принятия документ вступит в силу 1 марта 2026 года.

Минкульт сможет отказывать в выдаче прокатных удостоверений на основе закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным 1 августа. Владельцы онлайн-платформ с аудиторией более 100 тыс. пользователей в сутки будут обязаны блокировать доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора за 24 часа.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «К кино приставляют моральную планку».