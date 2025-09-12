ЕС продлил на полгода санкции против 2,5 тыс. юридических и физических лиц из РФ

Совет Евросоюза еще на полгода продлил ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за «подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В санкционный список входит 2,5 тыс. физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в страны ЕС, заморозку активов, а также запрет на предоставление экономической помощи лицам и организациям, включенным в этот перечень. Санкции не продлили всего для одного лица из списка, а также исключили из него одного умершего человека.

15 сентября ЕС представит 19-й пакет антироссийских санкций, согласованный с президентом США Дональдом Трампом, заявил сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он пообещал, что новые меры окажут «колоссальное влияние» на страну.

О том, какие санкции ввел ЕС в прошлый раз,— в материале «Ъ».