Сикорский: Польша не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией. При этом он добавил, что взаимодействие двух стран с польской стороны ограничивается «вызовом послов и вручением нот протеста».

Фото: Alina Smutko / Reuters Радослав Сикорский

«В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками»,— сказал господин Сикорский на пресс-конференции в Киеве, где он встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой (цитата по ТАСС).

Дипломат призвал страны Евросоюза последовать примеру властей Польши и ограничить свободное перемещение российских дипломатов. С такой же инициативой прежде выступал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По его словам, ограничения могут войти в 19-й пакет санкций ЕС против России.

Господин Сикорский затронул тему отношений двух стран через несколько дней после того, как на территорию Польши залетели военные беспилотники. Власти республики утверждают, что БПЛА были российскими. Минобороны РФ заявило, что бить по польским объектам российская армия не собиралась.