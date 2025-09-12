Генсек НАТО Рютте допустил, что дроны могли попасть в Польшу по ошибке

НАТО продолжает расследовать обстоятельства проникновения беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Была это ошибка или нет, мы продолжаем расследовать»,— сказал он на пресс-конференции (трансляцию вела The Guardian на YouTube-канале). Господин Рютте обвинил в нарушении воздушного пространства НАТО Россию. При этом он допустил, что это могло произойти по случайности.

Инцидент произошел ночью 10 сентября. Истребители НАТО уничтожили несколько дронов в небе над Польшей. Власти республики сообщали о 19 нарушениях воздушного пространства и как минимум трех сбитых БПЛА. По версии польской стороны, беспилотники были российскими. Минобороны России заявило, что поражение объектов на территории республики с помощью БПЛА не планировалось.

