Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах аварии на канатной дороге на горе Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ЧП произошло днем 12 сентября.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, из-за аварии подъемника подвесные кресла вместе с людьми упали на скалы. Два человека погибли, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», предварительная причина аварии — сход тросса с ролика одной из опор. По состоянию на 17:00 спасатели уже завершили эвакуацию людей с кресельной канатной дороги. Число пострадавших в результате случившегося выросло до девяти человек.

По данным минздрава, девять эвакуированных человек в медицинской помощи не нуждаются.

Мария Хоперская

