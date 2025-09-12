Донские депутаты предлагают создать госпрограмму по защите от подтоплений

Парламентарии Ростовской области обсудили с экспертами проблему подтопления населенных пунктов грунтовыми водами. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания.

Депутаты предложили создать госпрограмму по защите от подтоплений. Она предусматривает комплекс инженерных мероприятий, а также способ правового регулирования границ зон подтопления.

Обращение вынесут на рассмотрение на Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации в сентябре.

Мария Хоперская