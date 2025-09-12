На выборах в городские думы и советы самую высокую явку зафиксировали в Тамбове

Избирательные комиссии отчитались о явке на середину первого дня голосования на выборах в городские думы и советы в регионах Черноземья. Судя по сообщениям избиркомов, самая высокая явка зарегистрирована в Тамбове — 12,83%.

В Липецке на выборы в местный горсовет по состоянию на 15:00 явка составляет 11,82%. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие почти 29 тыс. человек (подали заявления 41,4 тыс.).

В Орле явка составила 6,86%, а в Воронеже — 5,6%.

Ранее избиркомы отчитались о явке на губернаторские выборы в Курской и Тамбовской областях. За первых лиц региона там проголосовали 30,57% и 15,99% избирателей. На выборах в областные думы в Белгородской и Воронежской областях на первый день голосования явка составила 25,74% и 14,39%.

Владимир Зоркий