Стали известны первые результаты явки на выборы в Белгородскую и Воронежскую облдумы

Явка на выборы депутатов Белгородской областной думы по состоянию на 15 часов первого дня голосования составила 25,74%, а на выборы в Воронежскую областную думу — 14,39%. Об этом сообщили в региональных избирательных комиссиях.

В Белгородской области с учетом принявших участие в досрочном голосовании выбор сделали более 300 тыс. человек, в Воронежской области — почти 258,5 тыс. Явка на выборах депутатов гордумы Воронежа составила 5,6%.

Выборы различного уровня идут во всех регионах Черноземья. Наиболее крупными избирательными кампаниями являются выборы губернаторов Курской и Тамбовской областей и депутатов белгородской и воронежской областных дум. Депутатов дум и советов областных центров избирают также в Воронеже, Липецке, Орле и Тамбове.

Сергей Толмачев