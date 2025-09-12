Экс-ректор Воронежского госуниверситета Ендовицкий не смог выйти из СИЗО

Воронежский облсуд отказал в удовлетворении апелляции бывшего ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, обвиняемого в даче взятки и распространении в интернете порнографических материалов (ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 242 УК РФ). Он просил заменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, однако суд оставил его в СИЗО до 12 ноября. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении господина Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета ВГУ Юрия Трещевского рассматривается Ленинским райсудом с апреля в закрытом режиме.

Дмитрий Ендовицкий находится под стражей с июня 2024 года, когда был задержан сотрудниками воронежского управления Следственного комитета России. По версии следствия, в 2022 году он через своего подчиненного Юрия Трещевского передал сотруднице Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. Вознаграждение, как утверждает следствие, предназначалось за утверждение диссертации его супруги Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук.

Впоследствии экс-ректору было предъявлено дополнительное обвинение по статье о распространении порнографических материалов в интернете. Совокупность инкриминируемых деяний предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Юрий Трещевский, который проходит по делу как посредник во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), находится под домашним арестом. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса составляет десять лет лишения свободы.

Оба фигуранта дела вину не признают.

О неудачной попытке экс-главы ВГУ вернуть дело следствию — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова