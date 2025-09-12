Губернатор Псковской области будет предупреждать жителей о БПЛА только через MAX
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что будет оповещать жителей региона о беспилотной опасности исключительно через отечественный мессенджер MAX.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Отметим, что посты об атаке БПЛА появились после восьми утра 12 сентября, став первыми публикациями господина Ведерникова в этот день во всех мессенджерах. По словам губернатора, предварительно один беспилотник был уничтожен в восточной части региона. Информация об отмене ограничений появилась только в MAX.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ночью и утром 12 сентября силами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 беспилотников. Во время атаки на регион в порту Приморск загорелись судно и насосная станция.