На выборах губернатора Ростовской области проголосовали 15,1% избирателей

Явка на выборах губернатора Ростовской области на 15:00 12 сентября составила 15,1%. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Фото: пресс-служба избиркома Ростовской области

«На всех участках продолжается процесс голосования, все условия для прозрачности процедуры обеспечены»,— заявил председатель облизбиркома Андрей Буров, его слова приводятся в сообщении. О нарушениях в ходе голосования не сообщается.

Выборы в Ростовской области проводятся 12, 13 и 14 сентября. На них избиратели голосуют за одного из кандидатов в губернаторы Ростовской области, а также участвуют в дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и выбирают депутатов представительных органов муниципальных образований.

Кристина Федичкина