«Мегафон» подключил к сети более 20 воронежских поселений

Оператор связи «Мегафон» расширил в 24 населенных пунктах 15 районов Воронежской области территорию своего покрытия четвертого поколения (4G/LTE). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании. Объем инвестиций в реализацию проекта в компании не раскрывают.

По данным компании, около 20 тыс. жителей получили возможность пользоваться скоростью передачи данных до 50 Мбит/с. Работы проведены в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». В программу вошли населенные пункты с численностью населения до 1 тыс. человек. Также среди них — пригородные поселки 1-го отделения совхоза «Масловский», 1-го отделения совхоза «Краснопольский», совхоза «Россошанский», а также микрорайон Большевик в Россоши.

В компании уточнили, что вместе с услугами «Мегафона» на этих территориях стали доступны сервисы виртуального оператора Yota. В начале сентября «Мегафон» построил и модернизировал десять базовых станций сотовой связи в Липецке и Елецком районе Липецкой области.

О перебоях со связью в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье» «Немы как мобила».

Анна Швечикова