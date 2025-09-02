«Мегафон» построил и модернизировал 10 базовых станций в Липецкой области

С начала лета специалисты ПАО «Мегафон» построили и модернизировали десять базовых станций сотовой связи в Липецке и Елецком районе Липецкой области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

Отмечается, что в облцентре модернизация оборудования привела к улучшению связи на площади Победы, около Центрального рынка, ТРЦ «Ривьера», здания «Липецкгражданпроекта» и улицы Зегеля.

Всего с начала 2025 года в регионе улучшили качество связи на 80 телеком-объектах в 30 населенных пунктах. В их числе — города Елец, Данков, Усмань и Грязи, а также села Яблоново, Конь-Колодезь и Воронец. В частности, в последнем населенном пункте скорость передачи данных выросла в среднем на 15%. Кроме того, впервые мобильный интернет стал доступен в селе Ищеино Красненского района.

С середины мая в Липецкой области из-за опасности атак БПЛА начали отключать мобильный интернет.

Кабира Гасанова