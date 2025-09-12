Индекс Мосбиржи просел после решения ЦБ снизить ставку до 17%

Российский фондовый рынок резко отреагировал на решение Центробанка снизить ключевую ставку с 18% до 17% годовых. За несколько минут снизился почти на 1,5%. В 15:30 мск индекс находился на отметке 2865 пунктов.

Регулятор объяснил решение снизить ставку сохранением высоких инфляционных ожиданий и стремлением поддерживать жесткую денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к цели 4% в следующем году. Это уже третье подряд снижение ставки в этом году, но шаг в минус 1 п.п. оказался менее значительным, чем ожидали аналитики.

