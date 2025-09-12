ЦБ замедлил снижение

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 17% годовых. Сокращение шага снижения ЦБ объяснил сохранением проинфляционных рисков, вновь активизировавшимся ростом кредитования и по-прежнему высокими инфляционными ожиданиями населения. Сигнал на будущее регулятор оставил нейтральным — дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Банк России продолжил начатый в июне курс на смягчение денежно-кредитной политики: после снижения с 21% до 20%, а затем до 18% ключевая ставка по итогам пятничного заседания сокращена еще на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Большинство аналитиков склонялось к снижению ставки до 16%, но и 17% были рабочим вариантом.

Как и все прежние движения показателя, сентябрьское решение объяснено прежде всего меняющейся динамикой инфляции.

В июле—августе средний рост цен с поправкой на сезонность составил 6,3% в пересчете на год (цель ЦБ, напомним, 4%). Годовая инфляция, то есть к такой же дате 2024 года, по оценке на 8 сентября составила 8,2%. К прошлому, июльскому заседанию показатель составлял 9,2%.

Таким образом, снижение инфляции происходит. При этом ЦБ отмечает, что в июле—августе на него значимо повлияли разовые факторы. С одной стороны, индексация тарифов ЖКХ и рост стоимости моторного топлива, с другой — сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Инфляционные ожидания населения в последние месяцы существенно не изменились и сохраняются повышенными, что может мешать устойчивому замедлению инфляции.

Перегрев экономики, в терминологии ЦБ «отклонение вверх от траектории сбалансированного роста», уменьшается.

Опросы и индикаторы говорят о замедлении роста экономической активности в третьем квартале. При этом она неоднородна по секторам. Значительное охлаждение наблюдается в экспортных отраслях, внутренний же спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности даже несколько ускорился, отмечает ЦБ.

Важный для регулятора показатель — кредитная активность — вырос в последние месяцы. Рост портфеля корпоративных кредитов значимо ускорился. Наблюдается некоторое оживление в розничном сегменте. Это, поясним, не способствует снижению инфляции и, соответственно, ключевой ставки. «Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте»,— сказано в заявлении регулятора. К первым относятся перегрев экономики, инфляционные ожидания, ухудшение условий внешней торговли, геополитическая напряженность. Ко вторым — более значительное замедление внутреннего спроса.

Сигнал на будущее регулятор оставил нейтральным — дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Следующее заседание ЦБ по ставке — 24 октября.

Вадим Вислогузов