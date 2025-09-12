Экс-голкипер «Крыльев Советов» подписал контракт с «Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» подписал контракт с 26-летним голкипером Иваном Ломаевым, ранее выступавшим за самарские «Крылья Советов». Соглашение рассчитано на один год, сообщили в Telegram-канале южан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Ломаев является воспитанником московского «Чертаново». За «Крылья Советов» он играл с 2020 года, проведя 114 матчей, в которых пропустил 145 мячей и 32 раза отстоял «на ноль». Из самарского клуба вратарь ушел 25 июня.

Кроме того, команду пополнил экс-защитник сборной России Александр Солдатенков, который подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Сочи». Спортсмен будет выступать под номером три.

Господин Солдатенков — воспитанник академии «Чертаново», где начал свою профессиональную карьеру. С 2020 года он играл за самарские «Крылья Советов», провел 162 матча и забил пять голов. Также у него есть шесть игр за национальную сборную.

В «Сочи» спортсмен снова встретился с Игорем Осинькиным, который стал главным тренером клуба 4 сентября. Под руководством господина Осинькина клуб «Крылья Советов» выиграл Первую лигу в 2021 году и дошел до финала Кубка России. В сезоне 2021/22 самарцы заняли восьмое место в чемпионате России — это лучший результат за последние 14 лет. Господин Осинькин также тренировал «Кубань» и «Чертаново».

«Ъ-Сочи» писал, что футбольный клуб «Сочи» расторг контракт с испанским тренером Робертом Морено после неудачного старта сезона, когда команда набрала всего одно очко за семь матчей и оказалась на последнем месте в РПЛ. Президент клуба Борис Ротенберг отметил, что после семи туров «Сочи» занимает 16-е место в турнире.

Мария Удовик