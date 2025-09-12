На Дону более 700 семей воспользовались пунктами проката для новорожденных
В Ростовской области услугами прокатных пунктов для новорожденных воспользовались более 700 семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: Правительство Ростовской области
Сейчас в области открыто 27 пунктов проката в 20 муниципалитетах. До конца года планируется открыть еще пять, а в следующем году такие пункты отроют во всех муниципалитетах региона. В прокатных пунктах родители могут взять кроватку, пеленальный стол, коляски (трансформер и прогулочную), манеж, стульчик для кормления, автокресло и другие предметы.
Мерой поддержки могут воспользоваться молодые семьи либо родитель в возрасте до 35 лет включительно, студенческие семьи, обучающиеся очно, а также многодетные семьи.