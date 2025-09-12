Поезд Ростов — Таганрог с 12 сентября останавливается в Сафьяново

Пригородный поезд № 6514 «Ростов — Таганрог» с 12 сентября начал останавливаться на станции «Сафьяново». Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, вечерний состав отправляется с вокзала «Ростов-Пригородный» в 16:37, прибывает на остановочный пункт «Сафьяново» в 17:09 и достигает конечной станции в «Таганроге» в 18:16.

В связи с добавлением новой остановки расписание движения поезда по всему маршруту было незначительно скорректировано.

Валентина Любашенко