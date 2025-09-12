Жительницу города Шахты осудили за причастность к преступлениям экс-судьи

В Новочеркасском городском суде Ростовской области вынесли приговор жительнице города Шахты Наталье Демидовой. Ее признали виновной в мошенничестве при получении выплат, включая эпизоды покушения на это преступление (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ), соучастии в служебном подлоге (ст. 33 УК РФ, ч.2 ст. 292 УК РФ) и соучастии в вынесении заведомо неправосудных решений (ст. 33 УК РФ, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что обвиняемая вступила в сговор с группой лиц во главе бывшего федерального судьи Сергея Шама. Злоумышленники похитили бюджетные средства. Деньги предназначались для выплаты пособий на приобретение жилья за счет средств программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков.

Ущерб от действий преступной группы составил около 70 млн руб. Суд приговорил Демидову к шести годам колонии.

Мария Хоперская