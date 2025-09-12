На Дону цены на молочную продукцию вырастут на 20-30% из-за ветограничений

В Ростовской области около 90% сырого молока производится в личных подсобных хозяйствах и фермерскими хозяйствами. Специалисты считают, что ужесточение контроля приведет к уходу значительного числа представителей малого агробизнеса и повлияет на ценовую ситуацию на молочном рынке региона. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на председателя совета ростовской областной АККОР Алексея Жданова.

По мнению эксперта, ситуация с маркировкой и регистрацией скота в личных хозяйствах с прошлого года существенно не улучшилась, поскольку штрафные санкции в отношении них не предусмотрены.

«Процесс идет - вырезается дойное стадо, маточное поголовье и дойное стадо, все это отправляется на мясокомбинаты. Как следствие, животноводческий сектор сокращается, и это касается, прежде всего, малого бизнеса»,— отметил господин Жданов.

Представитель ОАО «Сальское молоко» считает, что новые ограничения снизят активность малого бизнеса и частников в молочном секторе.

«Ветсправки - это множество сборов. Нужно заплатить за один, второй и третий анализ, плюс оформление. Хозяйствам, где содержится 10-20 коров, это просто не выгодно, они будут сокращать поголовье»,— пояснил специалист.

По словам представителя агрокомпании, для перерабатывающих предприятий региона эта ситуация не создает значительные риски, но будет влиять на цены.

«Текущие закупочные цены в области находятся сейчас на уровне 45-50 руб. за 1 кг сырого молока, к ноябрю-декабрю они перевалят за 60 руб./кг, а то и больше. Вслед за сырьем на 20-30% вырастут цены на всю кисломолочку и те же сыры»,— прогнозирует представитель молочного завода.

Валентина Любашенко