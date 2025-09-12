Reuters: Трамп надеется, что убийцу Чарли Кирка приговорят к смертной казни

Президент США Дональд Трамп надеется, что убийце застреленного активиста Чарли Кирка вынесут смертный приговор. Об этом он сказал в интервью Fox News. По словам господина Трампа, предполагаемый убийца уже задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с камеры видеонаблюдения с подозреваемым в убийстве правого активиста Чарли Кирка

Фото: Utah Department of Public Safety / Handout / Reuters Кадр с камеры видеонаблюдения с подозреваемым в убийстве правого активиста Чарли Кирка

Фото: Utah Department of Public Safety / Handout / Reuters

«Надеюсь, ему вынесут смертный приговор»,— сказал Дональд Трамп (цитата по Reuters).

Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юты. Пуля попала в шею. Соболезнования близким погибшего принес президент США Дональд Трамп, чьим сторонником был господин Кирк. Источники Wall Street Journal сообщили, что в винтовке, из которой могли застрелить активиста Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами движения «Антифа». Представитель департамента общественной безопасности Юты рассказал на пресс-конференции, что подозреваемый в убийстве господина Кирка — молодой человек, около 25 лет.

О том, как гибель популярного консервативного активиста Чарли Кирка всколыхнула США, — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая