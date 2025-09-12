Банк России в третий раз подряд понизил ключевую ставку в 2025 году

Совет директоров Банка России 12 сентября в третий раз подряд снизил ключевую ставку до 17%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По информации ведомства, устойчивые показатели текущего роста цен значительно не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного развития. В последние месяцы также активизировался рост кредитования. При этом инфляционные ожидания остаются высокими.

«Регулятор намерен поддерживать подобную жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в следующем году. Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий»,— поясняют в сообщении.

Согласно прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году, а в 2026 году вернется к 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Валентина Любашенко