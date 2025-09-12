В Кремле объяснили «эмоциональной перегрузкой» ответ Европы на военные учения РФ

В Кремле считают «эмоциональной перегрузкой» реакцию и действия европейских стран в ответ на российско-белорусские военные учения. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать происходящее в Европе на фоне старта учений «Запад-2025».

«Разумеется, подобного рода учения всегда обращают на себя внимание приграничных стран. В нормальных условиях конструктивного, мирного, дружеского сосуществования представители соседних стран всегда имеют возможность наблюдать за этими учениями,— отметил Дмитрий Песков. — Такая практика была. Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки для этих стран».

С 12 по 16 сентября проходят крупные российско-белорусские учения «Запад-2025», в которых суммарно поучаствует около 13 тыс. военных. И сам факт их проведения, и особенно обещанный организаторами обмен опытом современных боевых действий с отработкой «элементов применения» гиперзвукового комплекса «Орешник» вызвали обеспокоенность у соседних стран—членов НАТО. В частности, Польша пообещала закрыть границу с Белоруссией. Москва и Минск уверяют, что маневры не направлены против третьих стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «Учебно-боевая изготовка».

Анастасия Домбицкая