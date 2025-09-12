В Ростовской области ГИБДД обновила перечень мест размещения дорожных камер

Госавтоинспекция Ростовской области обновила в 2025 году перечень мест установки передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД «Крис-П». Комиссия ведомства приняла решение разместить комплексы фотовидеофиксации на участках автомобильных дорог Чертковского района области. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», в настоящее время в регионе действуют 328 комплексов видеофиксации. Из-за недостаточного количества устройств камеры работают по принципу ротации. Мера нацелена на повышение безопасности дорожного движения.

«Места размещения комплексов определяют владельцы автомобильных дорог и согласовывают с УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. Камеры размещаются в районах, где за год происходит несколько ДТП, в том числе с погибшими и пострадавшими»,— пояснили в пресс-службе.

По словам специалистов, внедрение технических средств является важным элементом системы обеспечения безопасности дорожного движения и направлено на повышение дисциплины участников движения, а также создание условий для эффективного управления транспортными потоками.

«Безусловно, свою главную задачу — повышение безопасности на дорогах — камеры фотовидеофиксации могут выполнять только в том случае, если водители осведомлены об их наличии», — считает директор ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» Владимир Седович.

По его словам, все актуальные места установки технических средств автоматической фотовидеофиксации размещены в открытом доступе на официальных сайтах ГИБДД и центра безопасности движения. Информация также включена в мобильные навигационные системы, включая сервисы «Яндекс» и Google, которые заблаговременно предупреждают водителей о работе камер и фиксируемых нарушениях.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на территории донского региона работают 328 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе 126 передвижных.

Валентина Любашенко