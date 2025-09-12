В Азове завершили дорожный ремонт за 27,7 млн рублей

В Азове завершили ремонт дорог по контракту стоимостью 27,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядчик завершил работы на восьми улицах и переулках города. Новое асфальтовое покрытие уложили на переулках Безымянный, Олега Кошевого от улицы Мира до улицы Ленина, а также переулке Красноармейском от улицы Дзержинского до улицы Береговой.

Дорожники отремонтировали улицу Красногоровскую на двух отрезках — от переулка Маяковского до переулка Мичурина и от переулка Полины Мазепы до переулка Маяковского. В городе также завершилось асфальтирование переулка Мичурина от улицы Московской до переулка Дружный.

Дорожное покрытие также обновили на улице Пирогова от переулка Красноармейского до проспекта Зои Космодемьянской, улице Пушкина от переулка Осипенко до переулка Степного и улице Энгельса.

Отмечается, что в настоящий момент объекты проходят процедуру приемки.

Константин Соловьев